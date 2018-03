Nachhaltigkeit: EU-Kommission plant Kennzeichen für grüne Finanzprodukte

Kritik gab es an dem Vorschlag, Öko-Investitionen in den Bilanzen von Geldhäusern bevorzugt zu behandeln. Die möglichen Risiken nachhaltiger Finanzierungen dürften nicht übersehen werden, warnte der deutsche Privatbankenverband BdB. „Deshalb brauchen wir zwingend empirische Analysen, bevor zum Beispiel ein 'Grüner Faktor' bei den Eigenkapitalvorschriften überhaupt in Erwägung gezogen wird“, erklärte BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig. Am Mittwoch hatten Vertreter der Bundesbank und die niederländische Zentralbank ebenfalls Kritik an dem Vorschlag einer bevorzugte Risikobehandlung mancher Anlagearten geübt.