Nachranganleihe: Commerzbank will „CoCo“-Anleihe emittieren

FrankfurtDie Commerzbank will ihre Kapitalausstattung durch die Begebung einer Nachranganleihe stärken. Die sogenannte „CoCo“-Anleihe soll ein Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar (439 Mio Euro) haben, wie der Finanzkonzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Mit der Emission „optimieren wir unsere Kapitalstruktur, gerade auch mit Blick auf unsere Wachstumsstrategie und veränderte regulatorische Vorgaben“, sagte Commerzbank-Finanzvorstand Stephan Engels. Aktien des Instituts fielen nach dem Handelsstart um ein Prozent.