Nachranganleihe: Deutsche Bank stärkt Kapitalausstattung

Finanzchef James von Moltke hatte am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Anleiheinvestoren angekündigt, in diesem Jahr zwei bis drei Milliarden Dollar mit AT1- und AT2-Anleihen aufnehmen zu wollen. Anfang 2021 emittierte die Deutsche Bank bereits eine Nachranganleihe im Volumen von 1,25 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr sammelte sie über solche Wertpapiere drei Milliarden Dollar ein.