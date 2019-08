Nachrichtendienst: Whatsapp plant offenbar Bezahldienst in Indonesien

Jakarta Der Facebook-Nachrichtendienst ist Insidern zufolge in Gesprächen, um in Indonesien einen mobilen Bezahldienst anzubieten. Indonesien könnte das zweite Land werden, in dem WhatsApp einen solchen Dienst einführt. In Indien, dem größten Markt für den Messengerdienst nach Nutzern, verzögert sich allerdings die Zulassung. Auch in Indonesien will Whatsapp von dem wachsenden Online-Handel profitieren, der sich bis 2025 auf 100 Milliarden Dollar verdreifachen soll.