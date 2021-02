Nationaler Staatsgerichtshof Ex-IWF-Chef Rato darf Gefängnis vorzeitig verlassen

Der wegen Unterschlagung von Bankgeldern verurteilte frühere Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) Rodrigo Rato kommt nach Medienberichten in Spanien nach mehr als zwei Jahren hinter Gittern vorzeitig auf freien Fuß. Der Nationale Staatsgerichtshof in Madrid habe den Rest der viereinhalbjährigen Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien am Freitag unter Berufung auf Justizkreise. Als Grund seien die gute Führung und das Alter Ratos (71) angegeben worden. Bei dem Gericht war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.