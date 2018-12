Naturkatastrophen: Wirbelstürme kommen Versicherer teuer zu stehen

Die Versicherer müssten davon rund 25 Milliarden Dollar tragen, zwei Drittel weniger als im Vorjahr, aber doppelt so viel wie im langfristigen Schnitt. „Gemessen an den Schäden zählt die diesjährige Wirbelsturmsaison der Nordhalbkugel zu den sieben teuersten überhaupt“, heißt es in der Studie.