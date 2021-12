Negativzinsen: Sparkasse kündigt 24 Kunden im Streit um Negativzins-Zahlungen

In einer zweiten Runde hat das Institut in diesem Jahr 1.730 weitere Kunden angeschrieben, weil diese jeweils über mehr als 130.000 Euro auf ihren Konten verfügen. Bereits ab 100.000 Euro fällt ein so genanntes Verwahrentgelt von minus 0,5 Prozent an. Von den kontaktierten Kunden haben nun 24 eine Kündigung erhalten, weil sie den neuen Gebühren keine Zustimmung erteilten. Das erklärte ein Sprecher der Sparkasse auf Nachfrage von Bloomberg am Mittwoch, und bestätigte damit einen Bericht der Rheinischen Post.