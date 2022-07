Netflix-Quartalszahlen für Q2 2022 Quartalszahlen, Gewinn und Umsatz im Überblick

Netflix verliert im zweiten Quartal weltweit an Abonnenten – allerdings nicht so stark wie befürchtet. Die Zahl der neuen Netflix-Abonnenten liegt in Q2 2022 bei -0,97 Millionen. Netflix selbst war vor drei Monaten von einem Abonnenten-Rückgang von zwei Millionen Nutzern ausgegangen.



