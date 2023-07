Netflix-Quartalszahlen für Q2 2023 Quartalszahlen, Gewinn und Umsatz im Überblick

Netflix verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr eine Besserung des Betriebsergebnisses (vor Steuern und Abgaben) um 3,4 Prozent auf rund 1,68 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 1,49 Milliarden US-Dollar, was in exakten Zahlen einem Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie liegt im zweiten Quartal bei 3,29 US-Dollar.