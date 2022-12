Netzausbau in den Bundesländern Telefónica und Vodafone hängen Deutsche Telekom ab

Der Ausbau der 1.000 5G-Antennen war für alle Netzbetreiber schwierig: In bevölkerungsdichten Lagen, in denen 5G am meisten Sinn ergibt, stehen die Antennen oft auf Hausdächern. Dort muss auf Mietverträge, Strahlungsauflagen und Statik geachtet werden.