Netzbetreiber: Amprion plant Milliarden-Investitionen

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will sein Geschäft mit Milliardeninvestitionen ausbauen. „Wir haben vor, in den nächsten zehn Jahren 15 Milliarden Euro zu investieren. Das heißt, das Volumen wird sich verdreifachen“, sagte Finanzchef Peter Rüth am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz 2019.