Netzwerkausrüster: 5G-Aufbau in China hilft Ericsson – Huawei-Ausschluss in Schweden könnte aber Folgen haben

„Die Einführung von 5G in China war der große Treiber in diesem Quartal“, sagte Finanzvorstand Carl Mellander am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegensatz zum finnischen Rivalen Nokia habe Ericsson Aufträge von allen drei großen Betreibern in der Volksrepublik zur Lieferung von Technik für die 5G-Netze erhalten. Das stimme den Vorstand zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen.