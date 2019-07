Netzwerkausrüster: Ericsson profitiert vom 5G-Ausbau

StockholmDer weltweit beginnende Aufbau der neuen 5G-Mobilfunknetze treibt die Geschäfte des schwedischen Netwerkausrüsters Ericsson an. „Wir sehen eine starke Dynamik in unserem 5G-Geschäft, sowohl mit neuen Verträgen und neuen kommerziellen Produkteinführungen als auch mit Live-Netzwerken“, sagte Vorstandschef Borje Ekholm am Mittwoch. Das stimme ihn zuversichtlich, die Finanzziele zu erreichen, die vor Restrukturierungskosten bis 2020 eine zehn-prozentige Marge vorsehen.