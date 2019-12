Netzwerkausrüster Ericsson zahlt Milliardenstrafe in US-Korruptionsverfahren

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat sich mit US-Behörden auf hohe Strafzahlungen zur Beilegung eines Korruptionsverfahrens geeinigt. Das Unternehmen zahle im Rahmen des Vergleichs über eine Milliarde Dollar (0,9 Milliarden Euro) wegen Verstößen gegen Anti-Korruptionsgesetze, teilte das Justizministerium am Freitag in Washington mit. Gegen Ericsson war wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken in China und fünf weiteren Ländern in früheren Jahren ermittelt worden. Der Konzern hatte bereits mit einer hohen Strafe gerechnet und entsprechende Rückstellungen gebildet.