Netzwerkausrüster: Huawei meldet Umsatzwachstum für 2019 trotz Druck der USA

Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat trotz US-Druckmaßnahmen für 2019 ein Umsatzwachstum gemeldet. Unter dem nun ablaufenden Jahr stehe nach Schätzungen ein Plus von 18 Prozent, teilte der Vorstandsvorsitzende Eric Xu in einer jährlichen Neujahrsbotschaft an die Belegschaft mit.