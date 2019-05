Netzwerkausrüster: Huawei prüft nach Umleitung von Paketen Geschäftsbeziehung mit Fedex

HongkongDer Netzwerkausrüster Huawei hat Fedex die Umleitung von Paketen vorgeworfen und prüft die Beziehungen zum US-Lieferdienst. Zwei aus Tokio an Huawei in China gesandte Lieferungen seien stattdessen im Fedex-Hauptquartier in Memphis angekommen, sagte ein Sprecher des chinesischen Konzerns am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Bei zwei weiteren Paketen aus Vietnam an andere Orte in Asien sei eine Umleitung versucht worden.