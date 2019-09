Netzwerkausrüster Huawei sichert sich 60 Verträge zum 5G-Ausbau

18. September 2019

In Asien schreitet der Ausbau der Funknetze rasant voran. Dennoch will chinesische Konzern warten, bevor der neue Mobilfunkstandard einen größeren Anteil am Geschäft ausmacht.