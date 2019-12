Netzwerkausrüster: Huawei will Produktion in Europa ausbauen

Chinas Smartphone-Hersteller will neue Produktionsstätten in Europa bauen. Der Standort soll Befürchtungen zerstreuen, dass die Ausrüstung von China für Spionage genutzt werden könnte, berichtet die kanadische Tageszeitung „Globe and Mail“ unter Berufung auf ein Interview mit Huawei-Gründer Ren Zhengfei. Zudem werde Huaweis „Zentrum für Forschung und Entwicklung aus den USA nach Kanada verlagert“, wurde er in dem Bericht zitiert.