Netzwerkausrüster: Nokia blickt optimistischer in die Zukunft – Aktie legt kräftig zu

Der seit vergangenem Sommer agierende Konzern-Chef Pekka Lundmark hat Nokias Geschäfte gestrafft, dem Unternehmen eine neue Organisationsstruktur verpasst und den Abbau von bis zu 10.000 der rund 90.000 Stellen auf den Weg gebracht, um die Kosten in den Griff zu bekommen. Zugleich investiert er mehr in Forschung und Entwicklung, was Nokia nun im 5G-Rennen mit dem schwedischen Rivalen Ericsson hilft. „Unsere 5G-Position hat sich deutlich verbessert“, sagte Lundmark. „Wir gewinnen Kunden zurück.“ Erst vergangene Woche gewannen die Finnen einen 5G-Auftrag im für das Geschäft wichtigen chinesischen Markt, wo der in vielen westlichen Industrieländern inzwischen gemiedene Huawei-Konzern dominiert.