Netzwerkausrüster: US-Korruptionsverfahren kostet Ericsson mehr als eine Milliarde Euro

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson muss wegen der Beilegung eines US-Korruptionsverfahrens zwölf Milliarden schwedische Kronen (1,12 Milliarden Euro) zurückstellen. Man rechne mit einer Strafzahlung von rund einer Milliarde US-Dollar, um US-Untersuchungen über fehlerhafte Geschäftspraktiken in China und fünf weiteren Ländern beizulegen, teilte Ericsson am Donnerstag in Stockholm mit.