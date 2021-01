Neuartige Technologie: Siemens Energy und Siemens Gamesa entern Wasserstoffmarkt

„Wasserstoff ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema, an dem wir auf verschiedenen Wegen arbeiten“, erklärt Siemens Energy-Chef Christian Bruch. Dazu gehöre auch, Wasserstoff herzustellen. Bei dem nun vorgestellten Projekt mit dem Namen „H2Mare“ soll Wasserstoff direkt am Offshore-Windturm erzeugt werden. „Das muss möglichst günstig sein.“ Am Ende konkurriere das mit einen Offshore-Windpark, den man mit einem Kabel ans Stromnetz anschließt.