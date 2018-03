Neue Ausschüttungspolitik: Pfandbriefbank zahlt mehr Dividende trotz Gewinnrückgang

Bis einschließlich 2019 will die Pfandbriefbank nun 50 Prozent des Nettoergebnisses als Regeldividende plus jeweils einer Sonderdividende von 25 Prozent ausschütten. Bislang hatte die Pfandbriefbank 40 bis 50 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.