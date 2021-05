Neue Büro-Welt: US Banken rüsten mit Kameras am Arbeitsplatz auf

So kommen Algorithmen und Künstliche Intelligenz bei JPMorgan in einer neuen App zum Einsatz, um Arbeitplätze in der Zentrale in Manhattan zu buchen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. JPMorgan geht davon aus, durch „desk sharing“ 60 Arbeitsplätze pro 100 Mitarbeiter zu benötigen. „Das wird unseren Bedarf an Immobilien deutlich senken“, schrieb Bankchef Jamie Dimon im April an die Aktionäre.