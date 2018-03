Neue Bundesregierung: Deutscher Goldman-Sachs-Chef wechselt ins Finanzministerium

Zudem kehrt Deutsche-Bahn-Vorstand Werner Gatzer an die Wilhelmstraße zurück. Wie das "Handelsblatt" exklusiv berichtet hatte, wird Gatzer sich als neuer Staatssekretär um Haushaltsfragen kümmern. Goldman-Banker Kukies war 17 Jahre lang für die US-Investmentbank tätig und zuletzt mit Wolfgang Fink Ko-Chef von Goldman Sachs in Deutschland und Österreich. Nach seiner Promotion an der Universität Chicago hatte er bei der Investmentbank angeheuert, seit 2014 führt er die deutschen Niederlassungen. Der 50-Jährige ist SPD-Mitglied und war als Juso-Chef in Rheinland-Pfalz Vorgänger von Andrea Nahles.