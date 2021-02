Neue Forderungen: Großinvestor Petrus legt im Streit mit der Aareal Bank nach

In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an das Unternehmen forderte Petrus-Chef Klaus Umek eine baldige Abspaltung der Software-Tochter Aareon. Im ersten Halbjahr 2021 oder spätestens im ersten Quartal 2022 sollte ein Spin-off an die Aktionäre erfolgen. Solange Aareon Teil einer regulierten Bank sei, werde der tatsächliche Wert der Software-Tochter die Investoren nicht erreichen.