Neue Probleme für Achleitner: Wichtiger Stimmrechtsberater empfiehlt Deutsche-Bank-Aktionären, Aufsichtsrat nicht zu entlasten

Durch den chaotischen Führungswechsel und den Kursrutsch an der Börse geriet auch Achleitner wieder in die Diskussion. Große Aktionäre werfen ihm vor, dass er Cryan selbst als Vorstandschef installiert habe und die bisherige Ausrichtung der Bank mitgetragen habe. Hans-Christoph Hirt vom einflussreichen britischen Aktionärsberater Hermes EOS kritisiert, dass Achleitner „als Aufsichtsratschef eng in die Entwicklung der Strategie der Bank eingebunden und damit mitverantwortlich für eine Reihe von Kehrtwenden ist.“