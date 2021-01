Neue Rechtslage: Bundeskartellamt weitet Verfahren gegen Facebook aus

Doch nun hat das Kartellamt vom Gesetzgeber neue Instrumente in die Hand bekommen – denn am 19. Januar traten Änderungen des Kartellrechts in Hinblick auf Digitalkonzerne in Kraft . Das Kartellamt kann danach eine marktbeherrschende Stellung von Unternehmen künftig leichter feststellen und eingreifen, um bestimmte Verhaltensweisen zu untersagen.