Neue Strategie: Energieriese Statoil streicht das Öl aus dem Namen

Der neue Name Equinor setze sich zusammen aus „equi“, angelehnt an das lateinische Wort für gleich, und „nor“ als Hinweis auf den Ursprung in Norwegen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Statoil mitgeteilt, man wolle sich nicht länger nur auf Öl und Gas konzentrieren, sondern breiter aufstellen. Bis 2030 sollen umgerechnet rund 10 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert werden.