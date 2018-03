Neue Strategie: Ölkonzern OMV hält Russland die Treue

Seele will dennoch in Zukunft stärker auf andere Regionen setzen. Russland sei „nicht die Top-Priorität in den Planungen für die kommenden Jahre“, sagte der promovierte Chemiker, der seit gut zweieinhalb Jahren an der Spitze des Wiener Konzerns steht. Die attraktiven Märkte für OMV seien im Nahen Osten, in Asien und im Pazifik, erklärte er.