Neue Struktur: Credit Suisse setzt auf Doppelspitze im Asien-Privatkundengeschäft

HongkongDas Privatbankgeschäft der Credit Suisse in Asien wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Francois Monnet werde Head of Private Banking der Region Nordasien und Benjamin Cavalli der Region Südasien, wie die Schweizer Großbank am Mittwoch mitteilte. Der bisherige Chef des Privatbankgeschäfts in der Region Asien-Pazifik verlässt das Institut: Francesco De Ferrari heuert als Chef des australischen Vermögensverwalters AMP an.