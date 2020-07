Neue Technologie: Forschungsministerin Karliczek stellt ersten deutschen Quantencomputer für 2021 in Aussicht

Es gebe aber Probleme der Start-ups bei der Finanzierung der Wachstumsphase, sagte Karliczek mit Blick auch auf fehlendes Risikokapital. Deshalb sei die staatliche Hilfe so wichtig, weil viele Unternehmen das Risiko bei der Erforschung von Technologien scheuten, die erst in einigen Jahren anwendungsreif seien. Die Forschungsministerin ist aber überzeugt, dass am Ende auch die großen Konzerne in Deutschland mitspielten. Dies sei nach anfänglichem Zögern auch bei der europäischen Cloud Gaia X so gewesen, in der künftig etwa Forschungsdaten gespeichert werden sollen.