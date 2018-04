Neuemission: Versicherer Zurich erwägt Teilverkauf oder Börsengang für Malaysia-Tochter

LondonDie Zurich Insurance Group erwägt einen Teilverkauf oder Börsengang ihrer Lebensversicherungs-Tochter in Malaysia. Das sagte eine mit der Sache vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Grund für den Schritt ist eine Weisung der malaysischen Zentralbank aus dem Vorjahr, wonach ausländische Versicherer ihre Beteiligung an lokalen Tochtergesellschaften auf 70 Prozent senken müssen.