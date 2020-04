Neuer Bankenverbands-Chef Commerzbank-CEO Martin Zielke warnt vor zahlreichen Kreditausfällen in der Coronakrise

Die privaten Banken in Deutschland stellen sich wegen der Corona-Krise auf eine Welle von Kreditausfällen ein. „Künftige Wertminderungen ausstehender Kredite sind unausweichlich und werden sich trotz der hohen staatlichen Haftungsübernahme und der Unterstützungsprogramme auch in den Bilanzen der Banken wiederfinden“, sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke in seiner neuen Rolle als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) am Donnerstag in einer Telefonschalte.