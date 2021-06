Neuer Chef: Ex-Borealis-Chef Stern übernimmt Ruder beim Wiener Ölkonzern OMV

„Die OMV steht am Beginn einer großen Transformation in Richtung Chemie und Kreislaufwirtschaft, in der es ein großes Portfolio entlang einer weitreichenden Wertschöpfungskette zu managen gilt – vom Bohrloch über die Raffinerien und Tankstellen bis zu hochwertigen Chemieprodukten und zum Recycling“, sagte Aufsichtsratchef Mark Garrett. Stern sei mit seiner Fachkompetenz und internationalen Managementerfahrung sowie Erfahrung als Vorstandschef in der chemischen Industrie die ideale Besetzung.