Neues Bürogebäude: Neues Google-Büro in Berlin - „Klares Bekenntnis zum Standort“

BerlinDer US-Internetkonzern Google hat ein Bürogebäude in Berlin-Mitte gekauft und will dort mehrere hundert neue Stellen schaffen. „Für uns ist das ein klares Bekenntnis zum Standort Berlin“, sagte Google-Sprecher Ralf Bremer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Berlin verfügt über eine florierende Start-up-Szene, hervorragende Universitäten und zählt neben Hamburg und München zu den attraktivsten Standorten in Europa.“ Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.