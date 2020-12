Neues Gesetz: Facebook und Google sollen Australiens Medien Geld für Inhalte zahlen

Australien macht Ernst: Bald müssen dort Facebook und Google ihre Werbeeinnahmen mit Medien teilen. Entsprechende Pläne wurden am Dienstag finalisiert. Die von den US-Technologieriesen scharf kritisierte Reform, über die drei Jahre verhandelt wurde, soll diese Woche ins Parlament kommen. „Das ist eine große Reform, weltweit einzigartig, und die Welt schaut, was hier in Australien passiert“, sagte der australische Finanzminister Josh Frydenberg in Canberra. Es gehe letztlich darum, die heimische Medienlandschaft zu erhalten.