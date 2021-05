Neues Personal: Unicredit-Chef baut Führungsspitze um

Der neue UniCredit-Chef Andrea Orcel setzt wenige Wochen nach seinem Antritt zahlreiche Top-Manager ab und holt Vertraute an Bord. „Ich habe bei Gesprächen mit Mitarbeitern viel Frust und Beschwerden über die Komplexität unseres Geschäfts gehört“, schrieb er am Mittwoch in einem Brief an die Beschäftigten. „Ich habe versprochen, die Bank schlanker und einfacher aufzustellen.“ Der Chef der deutschen Tochter HypoVereinsbank (HVB), Michael Diederich, behält seinen Job.