Neues Zentralinstitut: DekaBank soll bei Fusion außen vor bleiben, sagen Ost-Eigentümer

In der Sparkassen-Finanzgruppe gibt es Bestrebungen, doppelte Strukturen gerade unter den Landesbanken abzubauen. Sie bieten teilweise identische Dienstleistungen an. Daher war von Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, in einem ersten Schritt die Fusion von Helaba und DekaBank angestoßen worden – auch wenn die Deka primär Fonds anbietet und sich ihr Geschäftsmodell damit von dem der Landesbanken unterscheidet.