Neuverschuldung: Frankreich erfüllt erstmals seit 2007 europäische Defizit-Regel

Frankreichs im vergangenen Mai gewählter Präsident Emmanuel Macron hatte die Einhaltung des Vertrags zu einer Priorität gemacht. Er will damit Glaubwürdigkeit in Brüssel und Paris zurückgewinnen, wo er um Unterstützung für seine Pläne zur EU-Reform wirbt. Die EU-Partner hatten Frankreich schon zweimal mehr Zeit gegeben, um seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Der Schuldenstand des Landes ist weiterhin hoch: Er kletterte von 96,6 Prozent auf 97 Prozent der Wirtschaftskraft.