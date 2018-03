New York: Bars und Restaurants verstecken sich um mehr Kunden anzulocken

Den Trend gibt es in New York schon seit vielen Jahren. Mit den Cocktailbars fing es an, ganz genau mit dem legendären Milk and Honey in der Lower East Side. Getarnt als Schneiderei, kam man dort nur mit einer Reservierung herein, für die man eine bestimmte Telefonnummer wissen musste. Die war lange wirklich geheim, bis das Internet das Spiel zerstörte und jeder die Durchwahl kannte. Die Bar machte nach vielen Jahren 2013 zu, allerdings gibt es neue Dependancen im Flatiron District und in London.