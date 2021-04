NFT-Trend: Deutsche Börse und Commerzbank steigen in virtuellen Kunsthandel ein

Die Deutsche Börse und die Commerzbank steigen in den virtuellen Kunst- und Immobilienhandel ein. Die beiden Unternehmen investieren gemeinsam in das Fintech 360X, das Marktplätze für existierende reale Vermögenswerte wie Kunst und Immobilien schaffen will, wie der Börsenbetreiber und die Bank am Donnerstag mitteilten.