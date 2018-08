Niederländische Bank: ABN Amro setzt Sparprogramm bei Firmenkundensparte auf

AmsterdamDie niederländische Bank ABN Amro setzt in der Firmenkundensparte den Rotstift an. Dort sollen 250 von rund 2600 Jobs gestrichen und bis 2020 rund 80 Millionen Euro eingespart werden. Um die Profitabilität zu steigern, stelle die Bank weniger Kapital für das Firmenkundengeschäft bereit, sagte Vorstandschef Kees van Dijkhuizen am Mittwoch. Das betreffe vor allem die Handels- und Rohstofffinanzierung und schwankungsanfällige Bereiche, die ABN Amro mit vergleichsweise viel Kapital unterlegen muss und die damit auf die Profitabilität der Bank drücken.