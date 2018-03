Niederländische Großbank: ING streicht Gehaltserhöhung des Chefs

ING hatte vergangene Woche erklärt, die Vergütung solle an den europäischen Schnitt angepasst werden. Doch viele Niederländer erinnerten daran, dass die Bank in der Finanzkrise 2008 mit Steuergeld vor dem Kollaps gerettet wurde. Das Geld – zehn Milliarden Euro – hat die Bank inzwischen zurückgezahlt, die letzte Tranche wurde 2014 an den Staat überwiesen.