Niederländischer Finanzkonzern: ING-Chef erwartet Stellenabbau durch Digitalisierung der Banken

FrankfurtDer Chef des niederländischen Finanzkonzerns ING, Ralph Hamers, rechnet mit massiven Stellenverlusten durch die Digitalisierung in der Bankenbranche. „Wenn Sie die Zahl der Filialen reduzieren, heißt das, dass Mitarbeiter sich verändern müssen“, sagte er dem „Tagesspiegel“ laut Vorabmeldung aus der Montagausgabe. „Aus einem Filialmitarbeiter werden Sie so schnell keinen Datenexperten machen.“ Sein Institut habe allein in den Niederlanden in den letzten zehn Jahren die Zahl der Mitarbeiter halbiert.