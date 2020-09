Niederländischer Notenbankchef: Jüngste Daten bestätigen EZB-Konjunkturprognosen

Jüngste Wirtschaftsdaten bestätigen aus Sicht des Notenbankchefs der Niederlande die bisherigen Konjunkturprognosen der Europäischen Zentralbank (EZB). In die Zukunft weisende Indikatoren für die Zuversicht sähen robust aus, während Hochfrequenzdaten nahelegten, dass die Mobilität sich erhole, schrieb EZB-Ratsmitglied Klaas Knot in der jüngsten Ausgabe des „Eurofi“-Magazins, das am Donnerstag veröffentlich wurde. „Diese Entwicklungen festigen die Zuversicht in unsere Basis-Prognose mit einer günstigeren Risikobilanz.“ Allerdings werde die Wirtschaft das Niveau von vor der Coronakrise erst Ende 2022 wieder erreichen, selbst wenn keine Rückschläge eintreten.