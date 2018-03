Niederlande: Bank NIBC geht an die Börse

In den vergangenen Jahren hatte die Bank ihren Gewinn Schritt für Schritt gesteigert und zuletzt unterm Strich 213 Millionen Euro verdient. Den guten Lauf nutzt J.C. Flowers nun dafür, Kasse zu machen. Geplant ist, zunächst rund 35 Prozent der Anteile an Investoren abzugeben. Die Notierung soll an der Euronext in Amsterdam erfolgen. NIBC ist auch in Deutschland aktiv und bietet unter anderem Tagesgeldkonten an.