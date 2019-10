Niedrige Inflation: Italienischer Notenbankchef – Geldpolitik muss expansiv bleiben

„Die Inflation in der Euro-Zone verharrt auf einem zu niedrigen Niveau“, sagte Visco. Es entstehe ein Risiko, dass die Inflationserwartungen an den Börsen aus dem Ruder liefen. Die Teuerung in der Euro-Zone entfernte sich zuletzt immer mehr von der Zielmarkte der Währungshüter, die knapp zwei Prozent als Idealwert anstreben.