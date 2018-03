Nirav Modi und die PNB: Ein Milliarden-Betrug erschüttert Indiens Bankensektor

Medienberichten zufolge halten sich Modi und seine Familie derzeit in New York auf, wo sie ein Apartement mit Blick über den Central Park bewohnen. Andere vermuten ihn in der Schweiz. Das jüngste öffentliche Foto zeigt ihm auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos vor wenigen Wochen. Es ist ein Gruppenbild der indischen Delegation, nur wenige Meter entfernt steht Nirav Modis mächtiger Namensvetter: der indische Regierungschef Narendra Modi.