Nominierungsstart: Wer sind die 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren?

Nominierungen können ab sofort über Edition F oder per E-Mail an 25Frauen@editionf.com (Betreff: Vorname und Nachname der Nominierten) eingereicht werden. Nach der Nominierungsphase werden wir Ihnen die Top 50 vorstellen. Die Online-Abstimmung der Top 25 startet dann am 26. März 2018 und endet am 08. April 2018. Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen erfolgt am 8. Juni 2018 bei einem Event in Berlin sowie online. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter folgendem Link: 25 Frauen.