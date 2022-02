Nord Stream 2 Eon-Chef Birnbaum: „Wir brauchen russisches Gas“

Viele Grundversorger, also die Energieanbieter mit den meisten Kunden in einer Region, haben in den vergangenen Wochen neue Tarife für Neukunden eingeführt und dies mit stark gestiegenen Beschaffungskosten begründet. Hintergrund ist die Liefereinstellung durch Energiediscounter, wodurch viele ehemalige Kunden unverschuldet in die sogenannte Ersatzversorgung durch den örtlichen Grundversorger fielen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hält die Schaffung von Neukundentarifen für nicht rechtens und geht juristisch dagegen vor. In mehreren Fällen hat sie Einstweilige Verfügungen gegen Energieversorger beantragt.